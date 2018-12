Ninguno de los pasajeros, incluido el piloto, sufrió heridas de gravedad durante el accidente, informó WPLG.

El detective Lee Cowart, vocero de la policía de Miami-Dade, explicó al medio que el avión, un Cessna 172N de un solo motor, presentó una falla mecánica tras salir del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, hacia la 1:30 de la tarde.

De acuerdo con ese portal, aunque el piloto intentó reiniciar la avioneta en el aire, al final tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en la playa. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte ya están investigando el hecho.

A pesar de la seriedad que amerita el caso, algunos usuarios de redes le han sacado chistes a lo ocurrido. La mayoría coincide en que tal vez la avioneta se estrelló porque los pasajeros querían mirar más de cerca en la playa nudista.

A continuación puede ver una foto y un video del accidente:

Here’s this year’s Christmas miracle: all four people on board that plane walked away with minor injuries. Happened at Haulover Beach. Live coverage starting at 4 on @nbc6. pic.twitter.com/Zn2oT5eJbe

