En el pueblo de Patagonia (Arizona, EE. UU.), Randy Heiss, de 60 años, encontró la carta cuando salió a pasear con su perro. Aunque en un principio pensó que se trataba de basura en el piso, al acercarse se dio cuenta de que era un globo con un carta en español escrita por una niña, informó Nogales International.

Randy leyó la carta con ayuda de su esposa y se conmovió al saber que una pequeña había pedido juguetes y pinturas para el 24 de diciembre. “Mi corazón se derritió”, aseguró el hombre a ese periódico, y luego contó que emprendió la búsqueda de la menor.

El medio señaló que, teniendo en cuenta los vientos dominantes, el estadounidense calculó que el globo había sido lanzado desde Nogales, por lo que se comunicó con una emisora local para hallar a Dayami. El hombre encontró a la niña en menos de una hora, gracias a una publicación en Facebook que hizo la emisora.

En entrevista con KVOA.com, Randy manifestó que él y su esposa compraron todo lo que la pequeña había puesto en su lista de deseos y viajaron a México para entregárselos. Ellos también compraron obsequios para la hermana de Dayami.

El hombre explicó que quiso tener este gesto porque su hijo murió hace 9 años y no tiene nietos. “Poder compartir la Navidad con niños era algo que nos faltaba en nuestras vidas”, aseguró Randy.

A raíz de lo ocurrido, el hombre también afirmó que “el amor no tiene fronteras”, haciendo referencia al muro que el presidente de Estados Unidos quiere construir en la frontera con México.

A continuación puedes la carta de Dayami para Papá Noel, una foto de ella con su hermana y un video donde ellas aparecen recibiendo sus regalos:

“We now have friends for life. And, for a day, that border fence with its concertina wire melted away.”

A girl in Mexico attached her Christmas list to a balloon. A man across the border found it. https://t.co/6mDvCW2fEj pic.twitter.com/aHZ2Wb08H7

— Connor Ryan (@connortryan) December 22, 2018