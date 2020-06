De acuerdo con Aldana, caminó desde Lima (Perú) hasta Cúcuta durante 30 días, pero su travesía hasta el momento no ha servido “para nada” debido a que no ha podido cruzar la frontera, expresó en el informativo inglés.

La mujer, quien salió de Venezuela hace más de un año, aseguró en la cadena de noticias que tomó la decisión de volver porque se quedó sin trabajo en el país inca producto de la pandemia del coronavirus.

Aldana, igualmente, señaló en el diálogo con el medio británico que el ingreso al vecino país por los corredores humanitarios se ha convertido en una verdadera mafia, pues hay que pagar para tener un buen lugar en la fila.

“Lo que pasa es que no importa si tú avanzas un poco o no, porque para entrar al país realmente necesitas es pagar. Si no lo haces te mantienen muy atrás en la cola”, aseguró la migrante en la BBC.