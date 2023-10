La situación en Israel cada vez es peor por la ofensiva militar de los terroristas de Hamás, que han bombardeado varias ciudades y han asesinado a miles de personas. El país de medio oriente se ha defendido y también ha lanzado ataques a Palestina, donde han muerto civiles inocentes, en una insólita guerra que no ha sido condenada por el Gobierno de Gustavo Petro, lo que ha suscitado decenas de críticas.

Miguel Glatstein, médico argentino radicado en Israel hace más de dos décadas y quien trabaja en emergencias pediátricas del Centro Médico Sourasky (Ichilov), de Tel Aviv, habló con Caracol Radio y entregó detalles de la situación que están viviendo y lo que él ha pasado en esa ciudad y en el hospital donde labora.

“La gente está muy angustiada pensando en qué va a pasar. No nos imaginábamos un bombardeo así. Estamos preocupados por el futuro y el sábado en la noche recibí tres chicos desplazados, llegaron a mi hospital después de que su casa fue bombardeada. Hamás en el pasado sí había hecho cosas así contra Israel, pero no en esta magnitud”, expresó.

📻 Al aire en #10AM el Dr. Miguel Glatstein, médico argentino radicado en Israel hace más de dos décadas. Trabaja en emergencias pediátricas del Centro Médico Sourasky (Ichilov), de Tel Aviv. pic.twitter.com/YvGI5EqBLE — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 17, 2023

De igual manera, el médico aprovechó para lanzar un dardo a Petro, pues ha condenado la violencia con la que los terroristas bombardean la ciudad sin importar que mueran personas inocentes: “Hamás no pelea por la independencia de Palestina. Muy triste que el presidente de Colombia no sabe diferenciar entre estar en contra de Hamás y a favor de Palestina. A Hamás no le interesa su pueblo, no le interesa que mueran millones de personas”.

En medio de su declaración, el médico cuestionó a la periodista Vanessa de la Torre de Caracol Radio por hacerle preguntas sin tener una reacción sobre lo que él le estaba exponiendo: “Usted como si no me contesta, como si no le importara lo que estoy diciendo. ¿Usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo?”.

A lo que la comunicadora le respondió: “Yo no trabajo en el Gobierno de Colombia, soy una periodista, estoy haciéndole preguntas sobre la situación de ese país. Entiendo y respeto su opinión, pero no soy vocera de Colombia. Solo quiero saber cómo está usted y los heridos”.

Esa respuesta desató la furia del médico, quien volvió a contraatacar y hasta insultó a la periodista Vanessa de la Torre: “¿Me corta el teléfono entonces? No sea hipócrita y dígalo”.

