“No vamos a caer en provocaciones, aquí hay una frontera abierta que pasan 30 mil personas de un lado para otro, y no ocurre nada, no va a ocurrir nada, si alguien trae de Colombia y considera que ellos le están entregando esta comida que sabemos que son desechos y tienen la valentía de comerla, bueno corren sus riesgos. Aquí no habrá nada por la fuerza, al contrario, todo va a fluir en paz y tranquilidad”, dijo Cabello a la televisión oficialista en un video que dio a conocer el portal Venezuela al Día.

Pero sus palabras dejaron expuesta la interna del régimen chavista. Sobre todo, cuando la reportera le preguntó a Cabello cuál sería la reacción del Ejército cuando los voluntarios trataran de ingresar la ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela.

“Aquí lo que no puede entrar es un soldado extranjero“, aclaró el exvicepresidente. “El suelo patrio se respeta. No va a poner un pie en Venezuela ni un soldado extranjero. Quien lo haga corre el riesgo de que se le responda como invasor, así de sencillo”.

Sin embargo, horas después de estas declaraciones, Maduro ordenó el cierre con los puentes fronterizos con Colombia, justo después que terminara el concierto Venezuela Aid Live.

Aquí, las declaraciones completas de Diosdado Cabello