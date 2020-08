En la habitual rueda de prensa que reporta sobre el avance de la pandemia en su país, Donald Trump evitó referirse a la vacuna anunciada por Rusia el mismo martes y aseguró que poco después de poner a disposición de sus compatriotas las primeras 100 millones de dosis, también “muy pronto” estarían listas 500 millones más, reporta CNBC.

El medio señala que la farmacéutica estadounidense que más cerca está de producir una vacuna contra el coronavirus es Moderna, financiada por el gobierno estadounidense con 1.530 millones de dólares.

El mencionado laboratorio se encuentra avanzado en la tercera fase, es decir, en pruebas clínicas con 30.000 voluntarios entre 18 y 85 años de edad, y en días pasados anunció que la vacuna estaría lista en octubre.

De otro lado, el portal The Hill cuestiona los anuncios de los presidentes Trump y Putin con este titular: “Cuidado de la salud de la noche a la mañana…”, para enfatizar la competencia y el cariz político que enmarca el desarrollo de las vacunas (y eso que no mencionó a China, que también compite por sacar una vacuna rápido).

En el artículo, el medio señala el escepticismo que ha generado el anuncio de la vacuna rusa Sputnik V por su presunta falta de pruebas clínicas para confirmar su eficacia y seguridad.

En cuanto a la vacuna estadounidense, The Hill no pone en duda su efectividad, pero sí señala el ‘coincidencial’ hecho de que Trump la anunció el mismo día en que lo hizo Vladimir Putin.

Cada dosis de la vacuna de Moderna, dice el portal, le costaría 15 dólares al gobierno estadounidense, que prometió que la distribuirá sin costo para los ciudadanos.

CNN añade que la vacuna, llamada mRNA-1273, es desarrollada conjuntamente entre el laboratorio Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que preside el asesor científico de la Casa Blanca Anthony Fauci, ampliamente criticado por Donald Trump y por otros miembros de su gabinete.

Este trino en la cuenta de CBS News muestra el anuncio de Trump sobre su vacuna:

President Trump says the federal government has reached an agreement with Moderna to manufacture and deliver 100 million doses of its coronavirus vaccine candidate https://t.co/LuaejUqCGi pic.twitter.com/1ZCvWeWtPN

— CBS News (@CBSNews) August 11, 2020