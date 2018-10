Hay que recordar que la actual embajadora, Nikki Haley, anunció su renuncia para diciembre de 2018. Ivanka Trump, al oír lo que su padre dijo, descartó rápidamente esa posibilidad.

Trump anunció sorpresivamente la partida de Haley en el Salón Oval, sin dar explicaciones sobre los motivos ni revelar quién la sucederá, señalando que el nuevo nombramiento podría conocerse “en las próximas dos o tres semanas”.

“Es un honor servir en la Casa Blanca junto con tantos colegas excelentes y sé que el presidente nombrará un reemplazo formidable para la embajadora Haley. Ese reemplazo no seré yo”, escribió Ivanka en Twitter.

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 9 de octubre de 2018