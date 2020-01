“El gobierno de Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos supervisen e informen sobre las protestas del pueblo. No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos, ni un corte de Internet. El mundo está observándolos”, publicó Donald Trump en su cuenta de Twitter.

De igual manera, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, mostró todo su apoyo a las movilizaciones. “La voz del pueblo iraní está clara. Están hartos de las mentiras del régimen, de su corrupción, su ineptitud y la brutalidad de los Guardianes de la Revolución bajo la cleptocracia de Alí Jameneí”, manifestó en sus redes sociales.

Por otro lado, un alto funcionario estadounidense condenó rotundamente el hecho de que Irán derribara accidentalmente el avión ucraniano con 176 personas a bordo el pasado miércoles, al sur de Teherán.

“La negligencia de Irán ha tenido de nuevo consecuencias devastadoras. Más que nunca debe abandonar sus ambiciones negligentes y empezar a comportarse como un país normal”, agregó el burócrata, quien no quiso revelar su identidad.

Este sábado, el gobierno iraní admitió que derribó accidentalmente el avión ucraniano. Según las autoridades de la república islámica, la aeronave fue confundida con un “avión hostil” y fue “golpeado” en momentos en que las amenazas enemigas se encontraban “al más alto nivel”.

A continuación, los trinos de Donald Trump:

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020