Adhanom Ghebreyesus, de igual manera, aseguró que hay otros 70 tratamientos para combatir la enfermedad respiratoria –que apareció por primera vez en China en diciembre del 2019– en desarrollo.

“Tres vacunas ya han comenzado los ensayos clínicos. Estamos trabajando con varios de nuestros socios para acelerar la elaboración, producción y distribución de estas lo más pronto posible”, enfatizó el jefe del organismo.

El ministerio de Ciencia y Tecnología de China, por otro lado, confirmó este martes que se autorizaron las pruebas en humanos de dos tratamientos contra el virus, los cuales utilizan patógenos inactivos.

De esta manera, actualmente, el gigante asiático realiza ensayos clínicos de tres vacunas diferentes, ya que el gobierno había aprobado los primeros tests el pasado 16 de marzo, para un medicamento elaborado por la Academia Militar de Ciencias Médicas y el grupo de biotecnología CanSino.

La vocera oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Harris, finalmente advirtió que el antídoto contra el coronavirus estará listo en 12 meses, aproximadamente.

Además de China, hay varios países y empresas farmacéuticas que están trabajando en la actualidad para encontrar una cura eficiente para contrarrestar el COVID-19, que ha causado hasta el momento cerca de 130.000 muertes en todo el mundo.

Acá, las declaraciones del director de la OMS:

"Three vaccines have already started clinical trials, more than 70 others are in development, and we’re working with partners to accelerate the development, production and distribution of vaccines"-@DrTedros #COVID19

