Precisamente, no solo fue que el motorista le dijera “mové el culito, mamita… no te dan las piernitas”, sino que según la mujer, citada por ABC Diario, el hombre le siguió lanzando palabras denigrantes de su condición de mujer.

Cuando María le hizo el reclamo con un gesto con la mano, el hombre la comenzó a insultar y ella no le prestó atención; sin embargo, un último comentario del hombre machista fue la gota que rebosó la copa: “muy bien, agachá la cabeza, como debe ser”.

Ante la carga machista del comentario, destaca Vía País, la mujer recordó palabras de su padre acerca de que uno se debe hacer respetar, tomó una piedra del suelo y le rompió el vidrio delantero a la camioneta.

El hombre se bajó de inmediato del vehículo con actitud amenazante pero ella, como destaca el portal Mejor Informado, lo volvió a “desarmar”, pues antes de que hombre pudiera decir o hacer algo, ella le pasó una tarjeta con su número de teléfono y le dijo:

“Si me llamas y me pedís disculpas sinceramente, yo te pago el arreglo del auto”. El hombre no tuvo más remedio que guardar silencio, subirse al auto e irse.