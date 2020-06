La joven deportista falleció al precipitarse al vacío en una zona de escalada en los Alpes franceses, comunicó la Federación Francesa de Escalada y su club de Chambéry sin dar más detalles.

“Luce era una joven atleta del equipo de Francia de escalada, muy prometedora (…) brillante en competición”, publicó la federación (FFME) en su página web este lunes, destacando que esta muerte supone una “inmensa tristeza para la comunidad de la escalada”.

Douady fue bronce en la disciplina de dificultad en el Campeonato de Europa en 2019 y campeona mundial junior en bloque en 2019. El año pasado también participó por primera vez en la Copa del Mundo absoluta, en la que acabó en el quinto puesto en la prueba de Vail (Estados Unidos).

The IFSC and the whole climbing community mourns the tragic loss of 16-year-old French athlete Luce Douady.

— IFSC (@IFSClimbing) June 15, 2020