De acuerdo con el relato del Daily Mail, el ciudadano de Urumchi (región de Sinkiang), China, no acudió a un centro médico, porque en ese entonces no afectó su forma de comer y beber.

El hombre, de apellido Zhang, llegó al Hospital General de Xinjiang con dolores en el pecho y los doctores se sorprendieron al conocer que llevaba con la cuchara ahí por un año.

Chinese man has an eight-inch spoon stuck in his food pipe for a year https://t.co/OmSBs7Y6SB

— Daily Mail Online (@MailOnline) 25 de octubre de 2018