A través de un comunicado, el SWPC indicó que el evento comenzó en la noche de este miércoles y señaló que espera que no se produzcan apagones eléctricos u otro tipo de daños.

“Se espera que los primeros dos eventos de CME lleguen el 15 de mayo y se anticipa que la tercera CME llegue la segunda mitad del 16 de mayo”, indica el texto de SWPC.

De acuerdo con el diario ABC, las autoridades de Estados Unidos generaron dos alertas: una menor (catalogada como G1) entre el 15 y el 17 de mayo y otra «moderada» (G2) que se espera se produzca el 16, el día pico de intensidad del suceso.

La Agencia Espacial Europea, por su parte, también confirmó la existencia de la tormenta solar y llamó a la calma explicando que el campo electromagnético de la Tierra actuará para proteger el planeta, como suele suceder.

The Earth is experiencing a geomagnetic storm. Follow the evolution of the Kp index describing the level of geomagnetic activity (currently Kp=6 – high activity) using https://t.co/vey8BqTRee #spaceweather #solarhazards pic.twitter.com/npWpLITkcV

— ESA Space Weather (@esaspaceweather) May 14, 2019