Varias edificaciones resultaron afectadas y otras más se desplomaron por el temblor que sacudió al país del norte de África este viernes 8 de septiembre de 2023 a las 11:11 p. m., hora local.

Aunque no hay balance oficial de daños materiales ni humanos, en redes sociales circulan fotos y vídeos de casas dañadas y caídas en la zona antigua de Marrakech.

Según el Instituto Nacional de Geofísica de Marruecos, el terremoto fue de magnitud 7, mientras que la medición del Servicio Geológico de Estados Unidos lo estimó en 6,8 grados.

Además, se dijo que la profundidad a la que se produjo el fenómeno natural fue de 8 kilómetros, lo que hizo que se sintiera con fuerza.

El epicentro estuvo en la localidad de Ighil, situada 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.

En video, algunas de las educaciones que se desplomaros:

Collapsed building in Tinghir town in central-eastern Morocco, following the earthquake pic.twitter.com/Qk2NPN8TLd

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) September 8, 2023