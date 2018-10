El sirio se disponía a viajar el pasado 7 de marzo desde el aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Ecuador y contó con la mala suerte de que las autoridades de Malasia no le permitieron abordar el avión, por ello completa 7 meses atorado en la terminal internacional de Malasia.

El hombre de 36 años tiene desde 2011 una orden de arresto de su país por negarse a prestar el servicio militar para el gobierno del dictador. Por esta razón vivió una aventura al mejor estilo de Tom Hanks en la película ´La Terminal’, según cuenta el Daily Mail.

Hassan al Kontar sobrevivió durante todo este tiempo gracias a las donaciones de comida por parte de la aerolínea AirAsia y en algunas ocasiones hamburguesas de McDonald’s; además se bañaba en el baño de discapacitados.

At least I know that I tried 💇‍♂️💇‍♂️..I could not do it 🤷‍♂️🤦‍♂️.. it’s ok I like long Curly hair anyway 😍#syrian_stuck_at_airport #mystory_hassan pic.twitter.com/yeyBodJR59 — Hassan Al Kontar (@Kontar81) 21 de agosto de 2018

A Kontar también le negaron la entrada a Camboya y Singapur por problemas de visado y ahora será deportado a su país debido a que fue arrestado por las autoridades de Malasia porque “estaba en un área restringida sin un pase de abordar”, además de que sus declaraciones en redes sociales estaban “avergonzando a Malasia”, indicó Mustafar Ali, el jefe de migración de esta nación.

“Soy un ser humano y no considero correcto participar en una guerra, no soy una máquina de matar y no quiero ser parte de la destrucción de Siria, no quiero sangre en mis manos. La guerra no es la solución, pero infortunadamente ahora estoy pagando el precio de esas acciones”.

Hassan ahora será deportado a su país y puesto a disposición del régimen de Bashar al Assad.