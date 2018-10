Llevar la dosis es posible siempre y cuando el pasajero provenga de o se dirija hacia un aeropuerto en un estado donde la marihuana también sea legal y por ningún motivo se permite fumarla en el avión o en la terminal aérea.

Por lo anterior, el pasajero se debe informar bien sobre su sitio de procedencia o su destino, con el fin de evitar problemas legales en caso de llegar a un estado en la que el uso recreativo de la hierba sea prohibido, sugiere CNN.

California, recuerda CNN, aprobó en 2016 la ley para el uso recreativo de la marihuana por parte de adultos mayores de 21 años y entró en vigor a partir del primero de enero del 2018.

LAX will permit fliers to bring small amounts of legal marijuana through security in their carry-on bags — but that doesn’t mean you can toke up at the airport https://t.co/tbq652iLP9 pic.twitter.com/8lHyxrVBZt

— CNN International (@cnni) October 2, 2018