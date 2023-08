El inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024 es el próximo lunes 28 de agosto, este inicio es para los niveles educativos preescolar, primaria y secundaria. Este regreso a clases representa un gasto para las familias mexicanas por la compra de lista de útiles, materiales y uniformes escolares que requieren los menores.

Los padres y tutores de los menores han reaccionado ante la posible situación de que el plantel educativo pida una cuota de inscripción que podría ser de hasta 900 pesos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha aclarado las dudas, pues varios padres en redes se han quejado ante la situación.

¿Son obligatorias las cuotas de inscripción para el regreso a clases?

La SEP comentó que estas cuotas no son obligatorias, la secretaría apunta que el carácter de dichas cuotas debe ser voluntario, y bajo ninguna circunstancia se puede impedir la inscripción de los niños si no se cubren. Esto se sustenta en el artículo 6 del ordenamiento federal, que asegura que las cuotas voluntarias no son contraprestaciones a la educación.

Aunado a esto, el exigir cuotas para que los estudiantes puedan ser inscritos es una violación al artículo 3 de la Constitución mexicana. Este artículo dice: “corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica“.