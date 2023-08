Cada día que pasa transcurre un poco más de agosto y eso solo son malas noticias para los padres de familia y para los mismos alumnos del nivel básico escolar, esto ya que las vacaciones de verano poco a poco se van acabando, significa que los chicos ya casi terminan de descansar y los padres se deben ocupar en los trámites de inscripción y la compra de útiles escolares.

Algo que han hecho las escuelas en los últimos años, es con ayuda de proveedores, conseguir los útiles que la misma SEP pide y ofrecerlos de manera directa en paquetes a los padres de familia, pero entonces surge la duda ¿Es obligatorio comprarlos ahí? La respuesta es sencilla.

Se trata de un rotundo no, muchos son los que creen que esto podría condicionar la educación de sus hijos, pero lo cierto es que no es el caso, ninguna escuela puede condicionar la educación por no comprar los útiles con ellos o los uniformes, por ejemplo.

La SEP reitera a padres, madres y familias que la compra de uniformes, materiales educativos o cualquier otro elemento para el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, no podrá condicionar la prestación y continuidad de los servicios educativos a niñas, niños y adolescentes en planteles públicos y particulares de Educación Básica y Media Superior.

⏩ #SEPInforma 🟢 Se publicó la lista sugerida de útiles escolares para Educación Básica del ciclo escolar 2023-2024

🟢El @RENOES_SEP informa que existen 166 mil 122 espacios en instituciones de #EducaciónSuperior pic.twitter.com/wst4tI5jVh — SEP México (@SEP_mx) July 30, 2023

¿Cuál es la lista de útiles para este ciclo escolar?

Si deseas consultar la lista de útiles que se están pidiendo para este nuevo ciclo escolar, te recomendamos visitar el siguiente enlace. Retomando lo dicho por la Secretaria de Educación Pública, lo anterior indica que los padres de familia pueden entonces comprar los útiles escolares en cualquier lugar donde les convenga de acuerdo a sus presupuestos y que lo anterior, no condiciona el servicio que prestará la escuela.

De hecho, es mejor que sea de esta manera, en esta temporada los distintos supermercados ofrecen descuentos atractivos para quien busque comprar sus útiles, y es mejor comparar alternativas, para escoger la mejor opción, al mejor costo.