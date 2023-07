Hace tan solo unos días atrás, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, comentó que su partido estaría dispuesto a apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Mucho se ha hablado de ella y de sus recientes asuntos que involucran al presidente de república y es que, en las últimas semanas, Xóchitl ha intentado acceder a Palacio Nacional sin mucho éxito.

(Vea también: Venus brillante: horario y cómo ver en México este fenómeno astronómico)

Ante el supuesto apoyo de Movimiento Naranja a una persona que pertenece al PAN, se le cuestionó a Samuel García, quien es el actual gobernador de Nuevo León y que pertenece a Movimiento Ciudadano y rechazó tajantemente lo que se pretendía hacer, mencionó que el partido no puede hacer alianza con partidos que le han hecho demasiado daño a México.

No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país, al menos yo Samuel, no hay manera. Yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y con el PAN, son nuestros enemigos, vean aquí en Nuevo León cómo todos los días están jodiendo.