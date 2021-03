Después de cuatro años de investigaciones, el hombre confesó que asesinó brutalmente a tres amigos con los que tomaba regularmente en Arkhangelsk mientras estaban borrachos, informó el Daily Mail.

El impreso británico, de igual manera, señaló que Seleznev descuartizó los cuerpos y se comió algunas partes. Asimismo, precisó que los pedazos que no ingirió los empacó en una bolsa y los arrojó a un río.

Según indicó el tribunal, el hombre de 51 años empezó a levantar sospechas debido a que se mudó al apartamento de unas las víctimas y les dijo a los familiares que se había ido a trabajar a otra ciudad, agregó el rotativo.

La Corte Suprema de Rusia, citada por el diario inglés, también aseguró que Seleznev tenía extraños hábitos alimenticios y que constantemente comía carne de gato y perro, así como pájaros y otros animales pequeños.

Aunque el código penal del país euroasiático no incluye el canibalismo, el hombre fue condenado por asesinato agravado y el uso indebido de las partes de los cuerpos de las víctimas, concluyó el Daily Mail.

