#MelaniaLovesTrudeau, ese fue la etiqueta que se volvió tendencia este lunes, a pesar de que el momento ocurrió el domingo, en esa red social, donde miles de internautas acusaron a Melania de coquetear con el primer ministro de Canadá, estando justo al lado de su esposo Donald Trump, incluso mientras tienen tomadas sus manos.

La imagen, que le da la vuelta al mundo en Twitter, está llena de bromas, teorías y hasta memes.

Lo que parecía tan evidente en una fotografía, acá se puede ver que no lo es tanto. De ahí importancia del contexto y la secuencia previa y posterior de los hechos.

• Beso de Melania y Trudeau es breve.

• Expresión de Trump venía de antes.

• Melania flirtea, con su cabello.#G7 pic.twitter.com/K6CLiUoxcn — Christian Andrada D. 💙/ 🥃 / 🍷 (@candrada) August 26, 2019

Justin Trudeau, Melania Trump and @realDonaldTrump have BECOME the distracted boyfriend meme #CuckoldTrump pic.twitter.com/cSn2RhwtMl — Will Black (@WillBlackWriter) August 26, 2019

Let's make #MelaniaLovesTrudeau trending and make this into a meme 😂😂 pic.twitter.com/RUXQMIDdHZ — ❤️☮️Happy!☮️❤️ @ Check pinned!!! (@yowza_goddess) August 26, 2019

Gee, what's Melania doing with all that free time whilst you're busy in meetings with world leaders? Ah, never mind.#MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/QMk8JTJoox — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) August 26, 2019

Las primeras damas del G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, Reino Unido y Francia, tuvieron una activa importancia en esta cumbre y la mañana de este lunes la dedicaron a hablar sobre la preservación de los océanos y del agua.

Por la mañana en la playa, Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, quiso destacar las iniciativas locales para salvar los océanos.

En el mismo momento, Macron lamentaba los comentarios “extraordinariamente irrespetuosos” de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, sobre su esposa, último episodio de las tensiones entre ambos países respecto a los incendios en la Amazonía.

Junto a Brigitte, dos campeonas de surf saludaron a Melania Trump, Aki Abe cónyuge del japones Shinzo Abe, Cecilia Morel, esposa del presidente chileno Sebastián Piñera, Jenny Morrison, esposa del primer ministro australiano Scott Morrison, y las mujeres de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y de David Malpass, presidente del Banco Mundial.