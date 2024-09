A menudo, muchas personas se preguntan acerca del trabajo de los tripulantes y algunas cuestiones desconocidas que se dan durante los vuelos, como el hecho de que su saludo al ingreso de los pasajeros a la aeronave contenga un requerimiento de seguridad.

Las azafatas son fundamentales para el éxito de un vuelo, no solo por atender a los pasajeros, sino también por manejar situaciones delicadas con la mayor discreción.

Recientemente, una trabajadora de una compañía aérea británica, con más de una década de experiencia, reveló en el blog de The Sun algunos códigos secretos que utilizan durante los vuelos para referirse a los pasajeros, sin que ellos lo noten.

Según la trabajadora, el código más comúnmente usado es ‘Delta’ seguido del número de asiento para referirse a un pasajero específico. Por ejemplo, un viajero en el asiento 13D sería llamado ‘Delta 13’. Este código es lo suficientemente críptico para que los pasajeros no lo entiendan, pero claro para el personal, tal como explica la fuente.

Otro código interesante es ‘Bob’, que significa ‘Best On Board’, en español significa ‘el mejor a bordo’. Este se usa para referirse a un pasajero con un comportamiento ejemplar. Si escucha a la tripulación decir ‘cheerio’ al despedirse, es una señal de que disfrutaron tenerlo a bordo.

En contraste, el código ‘Phillip’ se usa para un pasajero problemático. Originalmente derivado de ‘Passenger I’d like to Punch’ (Pasajero al que me gustaría golpear, en español), se ha suavizado con el tiempo, pero sigue siendo una señal de que algo no fue bien.

La azafata concluyó que estos códigos son necesarios para manejar discretamente situaciones complicadas durante el vuelo y evitar malentendidos con los usuarios.

