Reino Unido anunció este domingo el envío de un buque militar hacia Guyana, una de sus excolonias que mantiene un pulso con Venezuela por la región del Esequibo, rica en petróleo administrada por Georgetown.

“El HMS Trent irá este mes hacia Guyana, nuestro aliado regional y socio en el marco de la Commonwealth, por una serie de compromisos en la región”, indicó el ministerio de Defensa del Reino Unido en un comunicado.

El buque debe participar en maniobras militares después de Navidad con otros aliados de Guyana, colonia británica hasta 1966, según la cadena británica BBC, que no precisó qué otros países son los implicados.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, tachó el envío del buque militar como una “provocación”.

“¿Un buque de guerra en aguas por delimitar? ¿Y entonces? ¿Y el compromiso con la buena vecindad y la convivencia pacífica? ¿Y el acuerdo de no amenazarse y utilizar la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia?”, publicó López en X (antes Twitter) en referencia al acuerdo suscrito el 14 de diciembre durante un primer cara a cara entre la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Guyana, Irfaan Ali.

“¡Seguimos alerta ante estas provocaciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del Caribe y nuestra América!”, zanjó el jefe militar de Venezuela, que ha mirado para otro lado por la presencia en territorio venezolano de grupos armados de Colombia, que también ponen en riesgo la paz.

Londres ya había mostrado su apoyo a Guyana con el viaje a principios de semana de David Rutley, jefe de la diplomacia británica en América. El HMS Trent, que suele operar en el mar Mediterráneo, ya se había desplazado a principios de diciembre al Caribe para luchar contra el tráfico de drogas.

Venezuela sostiene que el Esequibo, un territorio de 160.000 km2 rico en recursos naturales, forma parte de su territorio, como en 1777, cuando era colonia de España, y apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899, que Georgetown pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ratifique.

Caracas reclama este territorio desde hace más de un siglo, aunque intensificó su iniciativa tras el descubrimiento de vastas reservas de petróleo en la región en 2015 por parte de la compañía estadounidense ExxonMobil.

Las tensiones entre ambos países se acentuaron por la celebración de un dudoso referéndum sobre la soberanía venezolana del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela.

No obstante, Ali y Maduro rebajaron la tensión con su encuentro en San Vicente y las Granadinas, aunque no resolvieron sus diferencias de fondo, pues el mandatario guyanés se mantuvo firme en la idea de que el litigio sea resuelto en la CIJ, el más importante tribunal de la ONU al que Maduro no le reconoce jurisdicción en este caso.

