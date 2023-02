Una adolescente canadiense que de niña ayudó a las víctimas de un terremoto entregándoles todo el dinero que tenía ahorrado, a sus 18 años compró un boleto de la lotería mientras le compraba un helado a su abuelo y ganó el premio mayor de 48 millones de dólares.

Juliette Lamour, a sus cinco años, junto a su hermana Sophie, tomaron la decisión de darle el contenido de su alcancía compartida, aproximadamente 61 dólares, a una sucursal de la Cruz Roja Canadiense, que había instalado una mesa para ayudar a las personas de Haití tras el devastador terremoto de 2010 que se cobró 220.000 vidas.

Según información de JOE, a principios de febrero, Juliette, fue revelada como la ganadora del sorteo del Balón de Oro de Canadá, que tuvo lugar el 7 de enero, convirtiéndola en la canadiense más joven en ganar un premio tan grande.

La joven se dirigía a llevarle a su abuelo un helado cuando decidió comprar su primer boleto de lotería.

Juliette Lamour was encouraged by her grandfather to buy her first lottery ticket and ended up winning $48 million, making her the youngest person in Canadian lottery history to win the jackpot! 😲💰https://t.co/3XrStm1rXW pic.twitter.com/MvMqxtkjse

— Good Morning America (@GMA) February 7, 2023