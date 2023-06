La intensa ola de calor que vivimos en junio 2023 no solo afecta a la población, las mascotas que tenemos en casa también se ven perjudicados por las altas temperaturas y es necesario seguir una serie de recomendaciones para mantenerlos sanos.

(Lea también: Joven paga 79 mil pesos por boleto de Taylor Swift y en redes se le van encima)

Los perros no tienen la posibilidad de tomar ciertas precauciones para cuidarse del sol. Y es que su situación de calle o el descuido que pueden tener por parte de sus amos en el hogar les ha llegado a causar un golpe de calor que en algunos casos puede resultar fatal si no se atiende a tiempo.

Cabe señalar que los perros son más sensibles al calor que el frío, además de que no son capaces de regular su temperatura corporal debido a que solo tiene glándulas sudoríparas en sus almohadillas. La única forma que tienen para hacerlo es mediante el jadeo, pero cuando esto llega a ser excesivo es cuando se presentan los problemas.

Lee También

¿Qué hacer con los perros cuando hace mucho calor?

Uno de los especialistas más reconocidos en el tema es Carlos Martínez, quien labora en el Hospital de Urgencias Veterinarias Borges de Sonora y fue consultado sobre el tema. En entrevista para CNN reveló cuáles son las medidas que podemos tomar para prevenir en las mascotas un golpe de calor.

Resguardarlo y que no esté sobreenfriado

Ofrecerle pequeñas cantidades de agua, pero es importante que esta no sea fría sino templada

Siempre tener un lugar en la casa donde se pueda resguardar del sol y haya corrientes de aire

Ofrecerles de comer un poco más tarde del horario habitual, ya que ellos mismos deciden disminuir su alimentación debido a la temperatura

Sacarlos a pasear lo más temprano posible debido a que en esas horas no es tan intenso el calor

Sumado a los cinco puntos anteriores, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPCCDMX) también recomienda no raparlos, puesto que su pelo los protege del sol; refrescar con una esponja mojada su cabeza y cuerpo; no colocar su bebedero de agua en el sol y estar atentos de que no sufran un jadeo excesivo.