El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) fue ingresado este martes, 27 de agosto de 2024, al sanatorio Casmu de Montevideo, como parte de su tratamiento contra el tumor maligno que le fue detectado en el esófago.

Así lo informó la prensa local, que remarcó que se espera que el exmandatario sea dado de alta en 24 o 48 horas.

¿Cómo se encuentra ‘Pepe’ Mujica?

El pasado lunes, su médica, Raquel Pannone, indicó a la agencia de noticias EFE que Mujica tuvo una “muy buena” evolución luego de que fuera tratado por un tumor, pese a que la rehabilitación “le está costando mucho”.

“La rehabilitación le está costando mucho. Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena”, subrayó la doctora.

No obstante, añadió que el tratamiento no es inocuo y que Mujica tiene otras patologías previas que lo condicionan. “Lo estamos controlando y haciendo todo lo posible para que se pueda recuperar”, concluyó Pannone.

¿Qué tipo tumor tiene José Mujica?

Mujica anunció el pasado 29 de abril en una rueda de prensa que padecía un tumor en el esófago.

“Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, dijo.

El 2 de mayo, Pannone brindó una rueda de prensa en la que anunció que el tumor era maligno y sería tratado con radioterapia.

“Por las características que se vieron en la imagen teníamos la alta sospecha de que era un tumor maligno. Evidencia que mostró la anatomía patológica. ‘Pepe’ tiene un cáncer de esófago“, resaltó.

Enseguida, señaló que una tomografía y una ecografía que le había hecho al expresidente mostraron que no tenía lesiones en ningún otro órgano.

Por otra parte, tras agradecer los ofrecimientos llegados desde Uruguay y desde otros países del mundo, señaló que, junto a Mujica y a su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, decidieron que el tratamiento se llevara a cabo en su país.

