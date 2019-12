green

El caso se conoció el pasado 20 de septiembre, cuando los profesores de la niña en el colegio alertaron a las autoridades, relata BBC, y procedieron a arrestar al padre y tres hombres más. La niña está en un refugio, alejada incluso de su madre, quien guardó silencio sobre el abuso a su hija pero quien también era violada por hombres que su esposo llevaba a su casa y cobraba por ello.

Las autoridades, señala el medio, buscan a otros cinco violadores de esta pequeña, mientras que a los que están presos se les negó el derecho de fianza.

La BBC hace un recuento de cómo se enteraron las autoridades del caso y fue en una entrevista con una consejera en la que le preguntaron a la víctima que contara cómo era su familia. La niña comenzó diciendo en su relato que su padre estaba sin empleo y que corrían el riesgo de ser desalojados de su hogar.

Luego comenzó a llorar y reveló lo que le estaba sucediendo, publica el medio, y dijo además que su mamá era abusada por amigos de su padre que llegaban a visitarlos e ingerir bebidas alcohólicas.

Entre sus relatos, la joven contó cómo su niñez se había perdido, cómo al principio pensaba que era algo normal y que ni ella ni su mamá jamás utilizaron condón en esas relaciones.

El anterior se suma a los interminables casos de violaciones grupales y abusos contra niñas y mujeres en India, a la que algunas manifestantes ya no llaman, en inglés, “Republic of India”, sino “Rape-public of India” (rape es violación, en inglés).