El tema surgió cuando, en la conversación, revelada este miércoles por Publimetro, Blum le pedía consejo al diplomático para encarar las relaciones con el país vecino: “Entonces Venezuela, Pachito, ayúdeme a pensar, porque la solución no es militar”, decía.

Es entonces que Santos hace su diagnóstico: “Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro [en Venezuela], para generar ruido y apoyar a la oposición allá adentro que está muy sola”, propone. “Si Maduro no se va, Colombia no tiene futuro”, agrega el embajador.

Luego, la canciller designada también opinó que lo hecho hasta ahora respecto a la situación venezolana “está desgastado y la gente ya no cree, y mientras tanto todos los días llega gente”:

“Nosotros con problemas sociales gravísimos, el único país que deja que entren porque todos los países pusieron visas y trabas y de todo”: Claudia Blum

“Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el gobierno. Esa ayuda humanitaria (el fallido paso de asistencia a Venezuela el 23 de febrero) fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál”, agrega Blum.

Según ella, la “diálogo”, pues cree que los militares venezolanos no van a sacar a Maduro, el Grupo de Lima está “muy debilitado” y Estados Unidos no va a intervenir. Y “lo de Guaidó está parado”, señala.

Después, la próxima ministra de Exteriores también calificó de “vergüenza” el apoyo económico que Europa ha otorgado hasta ahora a los países latinoamericanos para atender la ola migratoria.