Los servicios penitenciarios rusos (FSIN) buscaban desde finales de diciembre al carismático activista anticorrupción y enemigo jurado del Kremlin, al que acusan de violar las condiciones de una condena con suspensión de pena de 2014.

Cuando Alexéi Navalni, de 44 años, se disponía a entregar su pasaporte en el control de fronteras, junto a su mujer, Yulia, varios policías lo detuvieron, constataron periodistas de la agencia AFP. “Continuará detenido hasta la decisión del tribunal”, indicó el FSIN.

“Alexéi fue detenido sin explicar el motivo […] No me dejaron acercarme a él” tras haber pasado la frontera, indicó a la AFP su abogada, Olga Mijailova, poco después del aterrizaje del avión en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

Estados Unidos “condenó duramente” la detención y la considera “el último de una serie de intentos por silenciar a Navalni y otras figuras de la oposición y voces independientes que critican a las autoridades rusas”, afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo en Twitter.

Deeply troubled by Russia’s decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents.

Navalni “debe ser liberado inmediatamente”, instó por su parte, también en Twitter, Jake Sullivan, futuro asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, denunciando además los “ataques del Kremlin” contra el opositor.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.

— Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021