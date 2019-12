BBC News hizo una transmisión en vivo de este ‘show’, que duró unos 5 minutos y deleitó a miles de personas que se reunieron alrededor de la torre para deleitarse de las luces multicolores en el cielo.

Este es el video de la celebración que la cadena de noticias compartió:

Auckland, New Zealand, is the first major city to ring in the New Year, with thousands welcoming 2020 at a firework display at the city's Sky Tower #HappyNewYear https://t.co/NIa9nKGqbr pic.twitter.com/In4RvPB9Bu

