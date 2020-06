CTBTO supervisa una red de cientos de estaciones de seguimiento de pruebas de armas nucleares en cualquier parte del mundo; una de sus estaciones de monitoreo registró el pasado 22 y 23 de junio altos niveles de radiación.

La publicación que realizó el secretario general alertaba de partículas radioactivas conocidas como cesio-134, cesio-137 y rutenio-103.

Su publicación venía acompañada de un mapa que muestra dónde se pudieron originar las primeras partículas 72 horas antes de su detección.

El área cubre los extremos de Dinamarca y Noruega, así como el sur de Suecia, gran parte de Finlandia, países bálticos y parte del oeste de Rusia, incluido San Petersburgo.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020