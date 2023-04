En las amplias avenidas de Estados Unidos se pueden presentar accidentes por manejar a altas velocidades o, al ser tan rectas, porque los conductores se quedan dormidos. Sin embargo, en otras ocasiones también puede ser por alguna enfermedad del piloto que lo obliga a parar.

No obstante, muchas veces la enfermedad no da espera y una emergencia puede ocurrir. En esta oportunidad, un niño evitó dicha situación cuando agarró el volante de un autobús escolar y frenó, deteniendo el vehículo de manera segura en una concurrida carretera del área de Detroit, después de que el conductor se desmayara.

This 13-year-old from Warren, Michigan, steered his school bus to safety after the driver passed out pic.twitter.com/uH4f4SENM4

— Reuters (@Reuters) April 29, 2023