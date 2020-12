Rylee Rose Black, una niña de 3 años de edad, falleció el fin de semana pasado debido al fuerte calor después de estar encerrada cerca de ocho horas en una camioneta todoterreno, informó ABC Net.

El informativo, igualmente, señaló que la mujer, identificada como Laura Black, dejó junto a su novio, Aaron Hill, a sus otras tres hijas en el colegio, mientras que Rylee se quedó dormida en el asiento de atrás.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pareja olvidó en el vehículo a la menor cuando regresaron a su residencia en Burdell y empezaron a ver una serie de televisión en Netflix, agregó este mismo medio.

Aunque la llevaron al centro médico lo más rápido posible, el funcionario puntualizó que Rylee no sobrevivió y murió ahogada por las fuertes temperaturas que se presentaron dentro del vehículo, indicó ABC Net.

La cadena de noticias, por último, aseguró que Black y Hill fueron detenidos y acusados formalmente por homicidio involuntario. No obstante, quedaron en libertad bajo fianza este lunes, concluyó.

