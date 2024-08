Por: RFI

Por enésima vez Nicolás Maduro es ratificado como el ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Primero, el Consejo Nacional Electoral le dio la victoria si haber publicado los documentos que legitimarían haber obtenido la mayoría de votos. Este jueves 22 de agosto fue el turno de la Suprema Corte, que falló a su favor, sin pruebas. Diferentes países exigen al gobierno de Venezuela respetar las reglas de la democracia, comenzando por la transparencia.

La justicia venezolana “consolidó el fraude”. Esto expresó el mandatario chileno, Gabriel Boric, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmara que Nicolás Maduro ganó las elecciones del 28 de julio, pese a la ausencia de las actas de los resultados.

“Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo sólo comparable con el de Siria producto de una guerra”, apuntó Boric a través de la red social X.

“He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia en su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro ‘el adjetivo cuando no da vida, mata’, y ellos han asesinado la palabra democracia”, publicó el mandatario chileno.

Guatemala

“La crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones sólo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude”, afirmó en su red social X, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, quien aprovechó este mensaje para expresar su solidaridad con los venezolanos.

“[…]Solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, que lucha por su libertad y democracia. […] Los pueblos de todo nuestro continente debemos demandar una salida pacífica, que garantice la voluntad del pueblo y que recupere el país para todos los venezolanos”.

Uruguay, Paraguay y España

El presidente de Uruguay coincide con sus homólogos chileno y guatemalteco. Para Luis Lacalle Pou, Maduro cometió un fraude y mantiene “una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en la defensa de la causa venezolana”, expresó en X.

Otros mandatarios piden a las autoridades venezolanas transparencia. Es el caso de Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien consideró que es “inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos”. También es el caso de España, que este viernes 23 de agosto pidió la publicación “íntegra y verificable” de las actas.

Fuentes oficiales del ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez informaron que “en tanto [la publicación de las actas] no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones”, y prometieron que seguirán “trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela” con sus socios europeos y latinoamericanos.

Brasil, México y Colombia, países que se han presentado como mediadores diplomáticos en la crisis política venezolana, no han salido a expresar su posición ante el fallo de la instancia más alta de justicia en Venezuela.

