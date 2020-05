green

Las versiones indicaban que la Nasa prácticamente había anunciado el hallazgo de un universo paralelo, pero no parecían tener la repercusión de una noticia de tal calibre, por lo que Colombiacheck corroboró qué tan acertado o cierto era esto y concluyó que es falso.

El análisis de ese portal indica que es “una malinterpretación de un artículo de hace unos meses que buscaba explicaciones para los resultados de un experimento de hace unos años”.

Todo parece ser un teléfono roto. El chequeo muestra que un diario de Bangladés citó un artículo publicado en la revista New Scientist, titulado ‘We may have spotted a parallel universe going backwards in time’ (“Puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo”). Esa referencia tuvo repercusión en occidente gracias al Daily Star, medio que comenzó a poner a rodar la bola de nieve pese a que, de entrada, la misma titulación del artículo científico que originó todo revela que es una teoría y nunca da por sentada la existencia de tal cosa, prosigue Colombiacheck.

Y es que otro de los puntos que amerita claridad, según el análisis, es que el científico al que se le atribuye el anuncio, Peter Gorham, no pertenece a la Nasa, sino que es profesor de física de la Universidad de Hawái, en Estados Unidos, aunque sí hace parte del equipo que maneja un importante radiotelescopio ubicado en la isla.

Justamente es a partir de un experimento de ese grupo de científicos que surgió la famosa hipótesis, después de que detectaran neutrinos, partículas que se creía que solo se podrían detectar en el espacio exterior, saliendo de la Tierra, lo que sugiere que “viajan hacia atrás en el tiempo” y “sugiere la evidencia de un universo paralelo”, tal como lo explicó Pulzo.

Sin embargo, Colombiachek enfatiza en que esta es solo “una de las posibles explicaciones para este fenómeno”. Incluso asegura que el propio Gorham explicó después que se trataba de una teoría “con la que no todo el mundo estaba cómodo”, aunque sí fue una de las que expuso la divulgación científica y que se mantiene como eso; una posibilidad todavía imposible de comprobar.

De esta manera, la conclusión es que no se trata de un hecho confirmado, como varios medios dieron por hecho. Pulzo también reseñó el tema y, auqnue evitó hacer afirmación directa sobre la confirmación, y explicó que se trataba de inicios, le atribuyó a la Nasa el tema, aunque no tenía nada que ver.