En medio de este lamentable contexto, han empezado aparecer varios videos en las diferentes redes sociales que reflejan el difícil momento por el que pasa la nación suramericana por culpa de la pandemia del coronavirus.

En una de las grabaciones, difundidas por Actualidad RT, se puede apreciar a una mujer pidiendo desesperadamente que atiendan a su esposo, el cual fue diagnosticado con la enfermedad respiratoria.

La mujer, igualmente, denunció en el video que en varios centros médicos no quisieron atender a su marido y que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades gubernamentales.

“Lo botaron como un perro. Me sacaron a mi esposo en una silla de ruedas y nos dijeron: ¡Váyanse! No nos dieron solución. Espero la gente me pueda ayudar”, concluyó.