De acuerdo con la cadena de noticias RT, el gracioso incidente ocurrió este jueves 30 de abril cuando Geens visitaba una fábrica de textiles, que ha elaborado más de 30.000 mascarillas durante la pandemia del COVID-19, en la ciudad de Lovaina.

Luego de dar un recorrido por toda la planta y ver como se hace este elemento de protección, tan apetecido en todo el mundo por estos días, el ministro intentó ponerse uno de los tapabocas que acaban de confeccionar, pero no pudo hacerlo, indicó el medio ruso.

En las imágenes, difundidas en las diferentes redes sociales, se puede observar al funcionario colocándose de manera errónea la máscara en la frente y en los ojos. Al final, después de varios intentos, Geens logró ponérsela correctamente sobre la nariz y la boca.

A pesar del vergonzoso momento que paso enfrente de los trabajadores de la fábrica y algunos periodistas que asistieron al evento, el ministro belga no le dio importancia al asunto y afirmó, a modo de broma, que “siente que sus orejas son demasiado grandes”.

Como es costumbre últimamente en estos casos, el hecho se hizo rápidamente viral en las redes. Incluso, el funcionario compartió el video en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Tomé uno para el equipo de los torpes”.

A continuación, el video del momento en el que Koen Geens, ministro de justicia de Bélgica, no puede ponerse el tapabocas:

Thanks JK, took one for the team of the clumsy https://t.co/DUXodB7t01

— Koen Geens (@Koen_Geens1) May 2, 2020