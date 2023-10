En lugar de disminuir, como lo pretende Estados Unidos, la cifra de migrantes que atraviesan el Tapón del Darién está aumentando exponencialmente. Esta situación tiene preocupada a la comunidad internacional en la región y muestra de ello es que un grupo de países tiene los ojos puestos sobre este inhóspito paso fronterizo.

Pese a los peligros a los que se enfrentan los migrantes al atravesar esta zona tropical de 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas de superficie, en lo corrido de este año el número de personas que cruzó el Darién tocó un techo histórico al alcanzar los 402.030, un aumento del 38 % frente a los 248.000 que la cruzaron en el mismo periodo de 2022.

A ese desbordado paso de migrantes le pusieron la lupa países como Estados Unidos, Panamá y México, que buscan articularse con el gobierno de Colombia para hacerle un detallado registro a las personas que hacen este riesgoso cruce, así como tratar de disminuir este creciente flujo migratorio.

Uno de los líderes políticos que se mostró recientemente interesado por esta situación fue Eric Adams, el alcalde de Nueva York. El mandatario demócrata visitó junto al embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, el municipio de Necoclí el 7 de octubre y allí conoció de cerca el tránsito que hacen los migrantes para cumplir el ‘sueño americano’.

Llegamos a Necoclí con el alcalde de Nueva York @ericadamsfornyc.

— Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) October 7, 2023

Adams reconoció que esta visita en la ruta para ir al Tapón del Darién lo hizo cambiar su percepción de esta migración masiva que también se siente en la ciudad que gobierna, ya que se estima que a Nueva York han llegado más de 100.000 migrantes en el último año y medio.

“Este viaje me abrió los ojos. He tenido el placer de conocer a tanta gente dedicada a resolver la crisis migratoria internacional (…) Está más claro que nunca que necesitamos que todos trabajemos juntos en esto a nivel local, regional, nacional e internacional”, aseguró el alcalde Adams en CNN. Por su parte el embajador Murillo destacó que esta visita fue un espacio para avanzar en el trabajo articulado para enfrentar los desafíos de la migración irregular. “En Nueva York revisamos los desafíos y problemáticas de los migrantes en esa ciudad. Analizamos la situación actual y las acciones que se adelantan desde el gobierno de la ciudad para atender la crisis migratoria”, detalló Murillo este lunes.

Desde la Cancillería colombiana le detallaron a este diario que esta visita además tenía el objetivo de reforzar los lazos de entendimiento no solo con el gobierno de Joe Biden, sino también con el de ciudades como Nueva York. A esto se le suma la visita que Murillo hizo a los centros de detención de migrantes en Texas, donde dialogó con la población colombiana detenida.

Le hacen reclamos a Colombia

Pese a la buena voluntad mostrada desde Estados Unidos, no todo han sido cumplidos para Colombia. Por ejemplo desde Panamá han surgido reclamos contra la gestión del gobierno de Gustavo Petro en materia migratoria y particularmente en el control y seguimiento que se les hace a los migrantes que cruzan el Darién. Ese llamado de atención lo hizo el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, quien cuestionó que “ha habido un sinnúmero de reuniones entre cancilleres y directores de Migración (…) pero a la fecha no hemos tenido información veraz, objetiva y continua, sobre las personas que entran en el Tapón del Darién”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, aseguró en septiembre que el país sobrepasó su capacidad para atender a los migrantes y ante el acelerado aumento de personas que cruzan se implementaron medidas como el aumento de las deportaciones de quienes ingresen de manera irregular.

Entre tanto, las defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica manifestaron su preocupación y aseguraron que el fenómeno migratorio por el Darién se está saliendo de control, por lo que le solicitaron a Estados Unidos incluir en su agenda las políticas de atención a flujos de migrantes.

“La migración tiene un país de origen, un país de tránsito y un país receptor, donde el gobierno de los Estados Unidos juega un papel muy importante en la búsqueda de soluciones que permitan regular el derecho humano a migrar”, expuso Carlos Camargo, el defensor del Pueblo colombiano.

Esta situación la abordó la semana anterior Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, quien desde México sostuvo una reunión privada sobre migración con su homóloga mexicana, Alicia Bárcena, y los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva, y Panamá, Janaina Tewaney.

Aunque no se entregaron mayores detalles sobre el encuentro diplomático, está claro que estos cuatro países buscan acordar salidas para tratar de frenar el aumento de migrantes que cruzan el Darién.

Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió para noviembre una reunión bilateral con Biden con ese propósito. Desde Washington ahora están analizando la implementación de controles más estrictos para aumentar la deportación.

El aumento de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos no está cayendo bien para la campaña de reelección de Joe Biden, pues en el Congreso los republicanos cuestionan su gestión en el control migratorio. En ese contexto, Biden les ofreció refugio a 472.000 venezolanos por 18 meses para que puedan obtener permiso de residencia y trabajo, pero solo se aplicará a los que llegaron al país antes del 31 de julio de 2023.

Aquellos que llegaron después de esa fecha y no tienen “una base legal” para permanecer en el país norteamericano serán expulsados, para tratar de amortiguar el impacto de la llegada masiva de migrantes. “Se reanudarán las repatriaciones a Venezuela de venezolanos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, informó el Departamento de Seguridad Interior la semana pasada.

