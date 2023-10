El programa del gobierno de la Ciudad de México beneficia a 1.25 millones de niños y tiene un presupuesto de 8 mil 574 millones de pesos en 2023. Durante la conferencia de prensa, el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que a partir del 15 de agosto se comenzarán a depositar fondos relacionados con uniformes y útiles escolares.

¿Por qué no depositan mi beca para iniciar el 2023?

Si tu hijo ya es beneficiario del programa, aún no has enviado tu dinero porque en septiembre llegará el primer pago de Mi Beca para iniciar el 2023. Julio y agosto son meses sin becas, lo que reciben los estudiantes este mes son útiles y uniformes. .

Ahora bien, si llega el momento de pagar y no lo recibes, probablemente sea porque no has actualizado la información de tu hijo.

Recuerda también que aunque el bono suele depositarse el primero de mes, puede retrasarse hasta 10 días, por lo que antes de reportar un impago espera hasta este plazo.

Recuerde que el apoyo de este programa se realiza durante 10 meses del año escolar y el pago final para el curso 2022-2023 se realiza en junio. Como mencionamos, la primera ronda de postulaciones del ciclo 2023-2024 se llevará a cabo el 1 de septiembre.

¿Cuándo presentan mi beca para iniciar el año escolar 2023-2024?

En la Ciudad de México realizamos la entrega de diferentes apoyos sociales, entre los que se destacan el #SeguroDeDesempleo, Mi Beca para Empezar, entre otros. 👧🏽🧑🏽‍🎓#GobiernoConAcentoSocial@GobCDMX @martibatres @Luis_diazdeleon pic.twitter.com/1znrmJOoTx — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) October 11, 2023

Según el reglamento de funcionamiento, los pagos de este programa se realizan mensualmente, los primeros días, únicamente en los meses que dura el año escolar (de septiembre a diciembre y de enero a junio). El monto del depósito para el año escolar 2023-2024 es:

Primer pago: 1º de septiembre.

Segundo depósito: 1º de octubre.

Tercer pago: 1º de noviembre.

Cuarto depósito: 1º de diciembre.

Quinto pago: 1º de enero.

Sexto depósito: 1º de febrero.

Séptimo pago: 1º de marzo.

Octavo depósito: 1º de abril.

Noveno pago: 1º de mayo.

Décimo depósito: 1º de junio.

¿Cuándo depositan mi beca para iniciar el año escolar 2023-2024?

Según el reglamento de funcionamiento, los pagos de este programa se realizan mensualmente, los primeros días, únicamente en los meses que dura el año escolar (de septiembre a diciembre y de enero a junio). El monto del depósito para el año escolar 2023-2024 es:

Preescolar: 600 pesos mensuales.

Primaria: 650 pesos al mes

Secundaria: 650 pesos mensuales.

Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos al mes.

