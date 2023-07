Durante las últimas semanas hemos visto y vivido los efectos de las últimas ondas de calor en nuestro país, esto ha ocasionado que en la gran mayoría del país se registraran temperaturas de más de 30 grados e incluso, en los estados del norte, de más de 45.

Pero ¿Por qué en México se vivió de manera más obvia que en otros países? Según indica reciente información por parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el país se vivieron los efectos directos de las recientes ondas de calor y además el año pasado tuvimos un severo problema relacionado con sequías moderadas a extremas.

Pero es que no solo es México, según el reporte llamado ‘El estado del clima en América Latina y el Caribe 2022’, los efectos del calor y el aumento de temperatura es normal cada 10 años en Latinoamérica y el caribe y en promedio, aumenta 0.2 grados; en México el aumento fue de 0.3 grados entre 1991 y el 2022.

The world had the hottest June on record, and these extreme, record-breaking temperatures on land and at sea continue in July.

In just 30 minutes, at 1000 GMT, WMO experts will deliver a press briefing on the #StateOfClimate.

🔴 Livestream: https://t.co/VbuYndNvwp pic.twitter.com/KzLGHlOOGT

— World Meteorological Organization (@WMO) July 10, 2023