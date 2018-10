“Feliz aniversario, Michelle. Durante 26 años, has sido una compañera extraordinaria, alguien que siempre tiene la capacidad de hacerme reír, y mi persona favorita con quién ver el mundo”, escribió Barack en su trino.

Happy Anniversary, @MichelleObama. For 26 years, you’ve been an extraordinary partner, someone who can always make me laugh, and my favorite person to see the world with. pic.twitter.com/s8xoZ9j2YR — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2018

Michelle, también muy enamorada de su esposo, le respondió con ocasión de esta fecha especial:

“Gracias, Barack, por más de 26 años de amor, confianza y respeto. Por ser un hombre que siempre me eleva y me honra, así como a nuestras maravillosas hijas. Cada día que paso contigo tengo presente el verdadero tesoro que tú representas para todas nosotras”.

Thank you @barackobama for 26+ years of love, trust, and respect – for being a man who always lifts up and honors me and our wonderful girls. Each day I’m with you, I’m reminded of what a treasure you truly are to us all. https://t.co/dfgJRMyWJj — Michelle Obama (@MichelleObama) October 3, 2018

Obama ha demostrado ser una persona de profundos sentimientos, quien no necesita textos extensos para llevar mensajes que cautivan a muchos, como este que escribió cuando murió la cantante estadounidense Aretha Franklin, hace algunas semanas: