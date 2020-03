green

Sin tapabocas ni gel hidroalcohólico, y con equipos caducados, así es como luchan contra el coronavirus médicos y enfermeras franceses, quienes se sienten desamparados, estresados y enfadados.

De acuerdo con Anne, una doctora de familia de los suburbios de Grenoble, no ha recibido hasta el momento las mascarillas FFP2, y está usando una pequeña reserva vencida en 2006; mientras que Kaouther ben Amor, una enfermera que trabaja a domicilio en Marsella, aseguró que “tuvo que pedir tapabocas en una farmacia con su tarjeta profesional y solo le dieron 10”.

“Además del trabajo, nos pasamos el tiempo recorriendo las droguerías para intentar encontrar soluciones hidroalcohólicas y guantes”, agregó Kaouther. “Es muy estresante trabajar así. Pedimos auxilio porque nos faltan recursos”, concluyó.

A Pierre-Jean Ternamian –radiólogo en Lyon–, por su parte, le tocó “amenazar con cerrar los centros médicos de guardia para obtener varios tapabocas para algunos médicos de cabecera”.

“No cuento con los productos sanitarios necesarios, y sobre todo, no tengo información. Me he enterado por los medios de comunicación que no se debe recetar ibuprofeno, con eso le digo todo”, manifestó Jean-Paul Termine, médico de familia en Vitrolles.

Termine, de igual manera, afirmó que debido a que muchos de sus colegas se han tomado vacaciones, le ha tocado arreglárselas solo para organizar las consultas, “con una sala de espera separada para pacientes con síntomas de síndrome gripal”.

Martin Hirsch, jefe de los Hospitales de París (AP-HP), finalmente señaló que “más de 100 miembros del personal sanitario de la ciudad han contraído el virus”. No obstante, recalcó que la mayoría “no se han contagiado en los centros médicos, sino en su vida social”.

Según las autoridades francesas, en ese país se han registrado 148 muertes y 7.661 casos de personas infectadas con el COVID-19.