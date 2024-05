La revista internacional especializada en turismo Condé Nast Traveller incluyó a la ciudad de Medellín en su lista de 10 ciudades con el mejor transporte público en el mundo.

(Lea también: Este lunes comenzó la celebración de la “Semana del Centro” en Medellín)

Aunque no había un orden específico, en el listado Medellín ocupó la posición número ocho, superando a Washington D.C., capital de Estados Unidos, y Estocolmo, capital de Suecia.

“El sistema Metro de Medellín es un ejemplo estelar de cómo el transporte público bien ejecutado puede ser divertido, funcional y ayudar a mejorar una ciudad entera. Además de sus opciones ferroviarias limpias y rápidas, la ciudad también cuenta con un tranvía, una línea de autobús de tránsito rápido y cientos de otras líneas de autobús, muchas de las cuales se pueden utilizar junto con el Metro. El verdadero espectáculo es el Metrocable, un sistema de telecabina con una red de 7 líneas que sobrevuela la ciudad y conecta a numerosos barrios”, escribió la periodista Laura Walsh en la revista.

Walsh agregó que Medellín fue la primera ciudad en incluir los teleféricos como parte de un sistema de transporte público masivo más allá de un uso turístico.

10 cities with the best public transportation:

1.🇭🇰 Hong Kong

2.🇮🇳 Delhi

3.🇷🇺 Moscow

4.🇯🇵 Tokyo

5.🇸🇬 Singapore

6.🇬🇧 London

7.🇰🇷 Seoul

8.🇨🇴 Medellín

9.🇺🇸 Washington, DC

10.🇸🇪 Stockholm

According to CN Traveller

— World of Statistics (@stats_feed) May 2, 2024