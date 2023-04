Hernán Patiño vive en Ibagué y lleva una larga lucha por encontrar a su hija y tenerla de vuelta en Colombia. Ha realizado todo tipo de trámites para poder dar con el paradero de ella, ya que su mamá, al parecer, pretende alejarla definitivamente de su lado. Así lo afirmó al sustentar que la mujer se la llevó con engaños a un supuesto paseo de unos días a Cancún, que se convirtió en una eternidad, ya que pasaban los días y no se sabía nada certero de ella. Ahora, él pudo confirmar que la niña está en Estados Unidos.

Angustia, enojo y preocupación fueron algunas de las emociones que motivaron a este incansable padre a ubicar a la pequeña Aura Luciana. En su momento, a inicios de año se comunicó con esta redacción y manifestó tener la sospecha de que su hija hubiera sido raptada por su propia madre para ser llevada de manera ilegal hasta Estados Unidos.

“El pasado mes de enero le di un permiso a la menor por solicitud de la madre para hacer un paseo turístico a la ciudad de Cancún, México, en compañía de unos familiares con el fin de pasar las vacaciones de comienzo de año”, dijo.

Y agregó: “hablé con ella el 13 de enero, cuando salieron en un vehículo particular hacia Bogotá para abordar el vuelo. Una vez que se acabó el permiso, el 17 de enero, todo terminó con una nota de voz de la niña diciendo que no me preocupara, que estaba en Ciudad de México y que se iba a hacer un tour por tres días. Esa fue la mentira final para la niña. Ahí empecé a sospechar que todo era un teatro para llevar la niña hasta Estados Unidos”.

Han pasado los meses y Patiño ya pudo confirmar que efectivamente su hija está en dicho país de manera ilegal. “De acuerdo a las investigaciones se estableció que lo que se presumía en un comienzo es cierto. Evidentemente mi hija Aura Luciana fue sustraída, siendo conducida mediante engaños a Estados Unidos por parte de su madre y familiares, exponiendo la menor al peligro de su integridad como migrante ilegal en medio de fronteras ilícitas más conocidas como “el hueco” en México, pues no hay otra manera ya que jamás me he presentado con ella para una entrevista en la embajada de dicho país para un eventual trámite de visa”, relató.

Tras percatarse que su pálpito era cierto, emprendió un largo camino de procesos legales. Incluso acudió al Instituto de Bienestar Familiar, ICBF para solicitar la restitución internacional de la menor. Esto con el mero motivo de que la niña sea devuelta a su tierra natal.

También según información suministrada por Patiño a este diario, se pudo establecer que ya existe una notificación en la Interpol, para la respectiva búsqueda de Luciana en dicho país.

“Hace unas horas ha sido emitida la alerta amarilla de la niña en Interpol, poniendo en conocimiento de las autoridades de ese país para permitir agilizar con urgencia el trámite de restitución internacional y restablecer sus derechos en Colombia en cumplimiento a los convenios internacionales entre los dos países”, señaló.

Finalmente, Hernán afirmó que está en busca de una visa de emergencia para poder viajar a Estados Unidos para poder apersonarse de la situación ya que teme por el estado emocional de la niña. Tiene la esperanza de que al ser emitida esta alerta amarilla, sea más eficaz su búsqueda.