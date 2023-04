Actualmente se está desarrollando una discusión en la ciudad de Lima, en Perú, acerca de los limpiaparabrisas, ya que muchas personas que ejercen esa labor han significado un peligro para la sociedad.

Esta discusión se dio cuando en días pasados, en medio de un trancón en la ciudad de la capital inca, un joven se le acercó a un automóvil para limpiarle el vidrio delantero, a lo que el conductor se negó. Desde ahí comenzó una pelea y cuando el piloto, identificado como Jean Marco Caro Núñez, se acomodó nuevamente en su silla para arrancar, la persona de nacionalidad venezolana le incrustó unas tijeras en el pecho, a la altura del corazón, y le quitó la vida.

Horas más tarde, Jirón Holder, extranjero de 22 años de edad, fue capturado por la policía y no mostró ningún signo de arrepentimiento por lo sucedido. “No pensé nada. Simplemente me estaba defendiendo”, justificó. Y agregó: “No sé, porque yo no le hice nada para que se bajara así”.