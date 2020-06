El pastor William Lawson, uno de los líderes más representativos de la población afrodescendiente en el país norteamericano, aprovechó el sepelio del exguardia de seguridad para cuestionar a Trump y su mandato.

El religioso, adicionalmente, invitó a toda la comunidad, principalmente a la afroamericana, a que no reelijan al presidente estadunidense en las próximas elecciones. “Esto significa que tenemos que ir a votar todos en masa”, enfatizó.

Al Sharpton, reverendo afrodescendiente y activista por los derechos civiles, también acusó al mandatario durante su discurso de indiferencia y apatía frente a la muerte de Floyd, a manos de la policía de Mineápolis.

Este miércoles, por su parte, Philonise Floyd (hermano de George) le pidió al comité judicial de la Cámara de Representantes que ponga fin al sufrimiento de la comunidad negra en Estados Unidos y apruebe una reforma policial.

Estas declaraciones se dan cinco meses antes de que se realicen las elecciones presidenciales en el país norteamericano, en las que Donald Trump, que busca su segundo mandato, se enfrentará a Joe Biden, candidato demócrata y exformula vicepresidencial de Barack Obama.

"The first thing we have to do is clean out the White House." Rev. William Lawson the Pastor Emeritus at Wheeler Avenue Baptist Church speaking at George Floyd funeral, "and that means we need to go out and vote." #GeorgeFloydMemorial

"The first thing we have to do is clean out the White House." -Rev. William Lawson #GeorgeFloydfuneral #GeorgeFloyd

Wisdom from Rev. William Lawson: "Clean out the White House" & see that #GeorgeFloyd, a 'humble man' like Christ, has already changed the world by uniting ppl of all faiths across the world.

Sr Pastor Steve Wells: "Not talking & acting leads to the road of destruction."#Vote pic.twitter.com/z18os1Tdkn

— Rachel Cunningham (@RCHanoi) June 9, 2020