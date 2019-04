El embajador, en entrevista con La W, reconoció que si en Estados Unidos no hubiera mercado de drogas ilícitas, no habría producción en Colombia. No obstante, según él, el presidente Donald Trump arremetió contra su homónimo Iván Duque porque este es el líder y eso implica “responsabilidades”.

De igual manera, Whitaker admitió que Trump debió hablar de una manera más diplomática sobre esta situación con Duque (en privado), pero defendió el actuar de su presidente asegurando que ese es el “estilo” del mandatario estadounidense, por el que ganó las elecciones.

“Así es él. Habla así. Sin ‘pelos en la lengua’. Políticamente, eso es una de las razones por las que fue elegido [como presiente] por los norteamericanos, porque no habla como un político. Yo encuentro en sus comentarios mucha sabiduría”, manifestó Whitaker.

Finalmente, el funcionario, en entrevista con la emisora, resaltó el trabajo que muchos colombianos hacen en Estados Unidos, pero que aclaró que es importante que desde Colombia se tomen medidas como la fumigación, para evitar el narcotráfico.