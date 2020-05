De acuerdo con Sikora, quien fue el director general del programa de la Organización Mundial de la Salud para el cáncer durante dos años (1997 y 1998), hay una gran probabilidad de que el coronavirus desaparezca de manera espontánea.

A pesar de que ningún experto en el mundo sabe a ciencia cierta qué va a pasar con la pandemia del COVID-19, el exfuncionario de la OMS, hoy director de la empresa Rutherford Health, manifestó que considera que es viable que el brote se valla por sí solo, sin ningún tratamiento médico aprobado.

El oncólogo inglés, por último, enfatizó que los ciudadanos deberían seguir las recordaciones sanitarias y mantener el distanciamiento social. “Necesitamos seguir desacelerando el virus. Esperamos que los números continúen mejorando”, concluyó.

Hace una semana, igualmente, Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri y uno de los doctores que más conoce sobre el COVID-19 en Europa, indicó en el programa ‘Piazzapulita’ (trasmitido por el canal La7) que la situación ha cambiado notoriamente y que el virus “es cada vez menos agresivo” y habrá desaparecido antes de que este la vacuna disponible.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad hay un total de 11 potenciales tratamientos médicos contra el coronavirus, que están siendo probados en humanos en varios países alrededor del mundo.

Acá, las palabras de Sikora:

It is my opinion that this is a feasible scenario.

Nobody is claiming to know what will happen for sure – I believe in an unknown situation this is a possibility.

We need to continue to keep our distance and hope the numbers continue to improve.

— Professor Karol Sikora (@ProfKarolSikora) May 16, 2020