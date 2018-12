Otero rechazó en octubre una demanda por difamación, que Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, introdujo luego de que Trump dijera en abril en Twitter que la actriz inventó haber sido víctima de amenazas para que callara su supuesta relación con el presidente.

La demanda que fue desestimada por Otero se refiere a un tuit de Trump luego de que Daniels divulgara un retrato hablado de un supuesto hombre que la amenazó en Las Vegas para que no revelara su amorío con el presidente.

Trump dijo que se trataba de un “hombre inexistente” y que la historia era una “estafa total” y parte del “Fake News”.

El juez Otero reiteró este martes que ese tuit “era una hipérbole retórica y que por lo tanto era una opinión protegida”.

El abogado del presidente, Charles Harder, explicó en un comunicado enviado a la AFP que el monto corresponde a “75% del total de los honorarios” y a 1.000 dólares “en sanciones contra Daniels por haber introducido una demanda sin mérito”.

Este fallo, junto con el anterior que desestimó el caso de difamación, “constituyen una victoria total para el presidente y una derrota total para Stormy Daniels”.

Daniels mantiene otro proceso abierto contra el mandatario sobre la nulidad de un acuerdo de confidencialidad que firmó para que mantuviera silencio sobre un supuesto amorío entre ambos entre 2006 y 2007.

Michael Avenatti, abogado de Daniels, calificó a Harder y a Trump de “deshonestos” y advirtió que su clienta no tendrá que pagar un centavo.

“Si Stormy tiene que pagar US$ 300.000 (unos 955,5 millones de pesos colombianos) a Trump en el caso de difamación (que será apelado) y Trump tiene que pagar US$ 1.500.000 (casi 4.800 millones de pesos) en el caso de acuerdo de confidencialidad —un neto US$ 1.200.000 (Más de 3.800 millones de pesos) para Stormy—, ¿cómo es que esto una victoria de Trump?”, escribió en Twitter.

Only @realDonaldTrump would celebrate a “win” at the end of the first quarter. Stormy will never pay a dime because Trump and his purse puppy Cohen owe my client in excess of $1,500,000 in the NDA case. Seeing as he isn’t good at math, that’s over $1,200,000 to my client. #Basta

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) December 12, 2018