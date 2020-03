green

En las imágenes difundidas en las diferentes redes sociales se puede apreciar al grupo de jóvenes mientras hablan y le restan importancia a la emergencia sanitaria que ha provocado la expansión del coronavirus.

“Vamos a seguir dándole con toda. Si nos toca morir, va a ser la muerte más digna, entrenando. Si no me morí de amor, hijo, menos me va a matar una bacteria que no he visto”, afirmó uno de estos en el video.

El hombre, de igual manera, aseguró en la grabación que les dicen “inconscientes y descerebrados” por seguir haciendo ejercicio en las calles. No obstante, este enfatizó que “es más insensata la gente porque cree en cada chingadera”.

Finalmente, el joven manifestó que no ha conocido hasta el momento a ninguna persona enferma con el virus, y que solo sabe de este por las noticias que muestran en la televisión y el internet. “¿Cómo voy a creer en algo que no he visto?”, concluyó.

Luego de ser criticado fuertemente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, invitó a la ciudadanía a quedarse en sus casas y acatar las recomendaciones sanitarias, para evitar que el coronavirus se siga propagando.

Según el más reciente informe de la secretaría de Salud, en ese país se han reportado 717 casos positivos de COVID-19 y 12 personas fallecidas. Este balance representa un aumento de 132 contagiados y cuatro muertes en las últimas 24 horas.

Acá, el video de los jóvenes: